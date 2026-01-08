J1広島の新加入選手の記者会見でポーズをとる鈴木（左から2人目）ら＝8日、EピースJ1広島は8日、本拠地のエディオンピースウイング広島で新加入選手の記者会見を行い、J2に降格する湘南から加わったFW鈴木章斗は「得点能力が自分の長所。シュートの精度を見てほしい」とアピールした。昨季の広島はルヴァン・カップを制したが、リーグ戦では決定力不足が響いて4位に終わった。昨季9得点を挙げた22歳のストライカーは「半年（の