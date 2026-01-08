俳優の高石あかり（23）が、“次期朝ドラヒロイン”との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】高石あかりと“次期朝ドラヒロイン”の2ショット2025年9月から放送が開始されたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、ヒロイン・松野トキを演じている高石。Instagramでは、「ばけばけ」撮影現場でのオフショットをたびたび投稿し、23歳の誕生日を祝ってもらった際の写真や、夫となるレフカダ・ヘブン役のトミー・バストウと