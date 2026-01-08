吉田カバンのPORTERから、新作バッグシリーズ「MONOCHROME(モノクローム)」がグローバルローンチを迎えた。これまで「ドーバー ストリート マーケット ギンザ」や海外セレクトショップでのPOP-UP限定で展開されてきた同シリーズが、2026年1月9日より国内外の厳選された店舗で本格発売となる。○「カバンひとつで」を突き詰めたPORTERの新たな到達点MONOCHROMEは、“カバンひとつで”をコンセプトに掲げたシリーズだ。あらゆるシー