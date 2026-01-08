米ラスベガスで開幕した世界最大のテック見本市CES 2026で、AMDがコンシューマPC向けプロセッサに3種の新製品を発表した。Ryzen AIの新世代シリーズとして「Ryzen AI 400シリーズ」と、Ryzen AI Max 300シリーズへのGPU強化モデルの追加、そしてゲーマー向けの「Ryzen 7 9850X3D」だ。CES 2026で公開された「Ryzen 7 9850X3D」Ryzen AI 400シリーズは「最高のAI体験」アピールRyzen AI 400シリーズは、Gorgon Pointの開発コードネ