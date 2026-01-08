オートレース選手養成所の第３９期生卒業式が８日、茨城県下妻市・筑波サーキット内の同所で行われた。約９か月の厳しい訓練を耐え抜いた卒業生は女子レーサー４人を含む１３人。最優秀賞には小林右京（２６＝飯塚）、優秀賞には落合春翔（２１＝川口）が選ばれた。小林は大学（明大）まで打ち込んだ自転車競技に見切りをつけ、いったんは就職。それでも「何か物足りなく、せっかくなら別の業種にチャレンジしてみようと思っ