Braveは1月5日（現地時間）、展開するブラウザ「Brave」におけるブログを更新し、バージョン1.85において広告除去エンジンを刷新してメモリ使用量を約75%も削減したと明らかにした。加えてバージョン1.86にも追加の最適化を加えるとしている。広告除去ブラウザ「Brave」が除去エンジンを刷新 - AndroidやiOS版でもメモリ使用量が大幅減BraveはChromiumベースのブラウザで、拡張機能等を用いなくてもWebページ上の広告を除去して表