警察とJR九州によりますと、8日午後4時50分ごろ、JR鹿児島線の新宮中央駅で人身事故がありました。この影響で、JR鹿児島線では、博多駅と遠賀川駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後6時49分ごろ、再開しました。小倉行きの上りの快速列車が人をはねたということです。