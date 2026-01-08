メインシナリオ…21日線を割り込んだ後も下げが続いている。5日線や10日線に上値を抑えられて、軟調な推移となりそうだ。その場合の最初のポイントは、1月5日の安値1.1659となる。ここを抜けて来ると、一目均衡表の雲の上限の1.1644、昨年12月9日の安値1.1615、昨年12月1日の安値1.1590などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、転換線の1.1724、1月2日の高値1.1765、1.1800ドルの節目を試す展開となろう。