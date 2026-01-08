アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/08営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.8％ 上海異形鉄筋 0.79％ 大連ポリエチレン 0.57％ 上海ゴム 0.3％ 上海重油 0.04％ 上海銅 -2.13％ ＊数値は前日比％