2026年、新たな年がスタートした静岡県内。お正月休みも終わり経済活動が始まる中、気になるのは「モノの値段」今回は家計に直結する食卓の並ぶ商品の価格動向を徹底調査しました。（徳増 ないる キャスター）「食品や食材の値段について、皆さんはどう感じているのでしょうか」（市民）「やはりおコメは高いですよね」「そうね、おコメも高いし、お正月にカニなど買うのに高いなって思った」（市民）「お弁当とか作っ