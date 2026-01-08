スピードスケート・ショートトラックのミラノ・コルティナ五輪代表選手の合宿が８日、長野・帝産アイススケートトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。昨年末の全日本選手権で女子３冠を達成し、逆転で代表の座をつかんだ長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）はリレーの練習に「精いっぱいメニューを理解して、努力して頑張っているつもり」と苦笑いを浮かべた。今季のワールドツアー（ＷＴ）で日本は女子３００