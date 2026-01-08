お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一がダイエットに成功し、騒然となっている。７日のフジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」（水曜・午後９時）では「正月太りラクに解消ＳＰ」を放送。小杉が挑んだ「人生最後のスーパーファイナルダイエット」の模様が紹介された。これまでリバウンドを繰り返し、約２２年間肥満と戦い続けてきた小杉。昨年６月からダイエットを開始し、無理なく続けられる「１日１分×３のゆるジ