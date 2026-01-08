路上で女性を後ろから襲い、現金などが入ったバッグを奪った疑いでスリランカ国籍の男が逮捕されました。ジャヤトンガ・アーラチチラゲ・ダヌシュカ容疑者（30）は12月、渋谷区神宮前の路上で、30代の女性の口をふさいで押し倒し、現金や化粧品が入ったバッグを奪って首などにけがをさせた疑いが持たれています。調べに対し、「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。周辺ではこの事件の30分ほど前