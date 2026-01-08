BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が5日に放送され、楽天初代監督の田尾安志氏（72）がゲストとして番組初登場。後にメジャーリーガーとなる選手との“秘話”を明かした。これまでの木曜午後10時から月曜同9時に“お引越し”しての新年初放送。田尾氏は、今回ダブルMCを務めた楽天ファンのお笑いタレント・かみじょうたけし（48）と元日本テレビアナウンサーの上田まりえ（39）に笑顔で迎えられた