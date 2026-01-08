８日午前１０時４５分、山梨県の大月市と上野原市にまたがる「扇山」で火災が起きていると近隣住民から通報があった。ヘリコプターで上空から放水するなどして消火活動が続いているが、午後４時現在、延焼が続いている。けが人や建物への延焼は確認されていない。上野原市消防本部によると、燃え広がっているのは同市側の山の中腹付近とみられる。同市では同日、林野火災注意報が発令されている。