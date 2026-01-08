【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】日本代表 1−3 アルゼンチン代表（日本時間1月8日／トライデントアリーナ）【映像】「超絶パントキック・シュート」で失点した瞬間アルゼンチン代表GKがパントキックから驚愕の直接ゴール。日本代表の2連敗を告げる幕切れがあまりにも劇的だったことに、ファンが衝撃を受けている。日本時間1月8日に「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」のグル