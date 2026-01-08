さいたま市の貸倉庫からバイクを盗んだ疑いで、21歳の男と少年2人が逮捕されました。小田陸翔容疑者（21）ら3人は2025年4月、さいたま市岩槻区にある貸倉庫で、南京（なんきん）錠を壊して原付バイク1台を盗んだ疑いが持たれています。小田容疑者らはスマホの地図アプリで貸倉庫を探し、防犯カメラがない所を狙って犯行に及んでいたとみられています。3人のうち1人は容疑を認め、残る2人は「やっていない」などと否認しているとい