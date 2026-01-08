ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃793は、新春恒例「2026 新春 ももクロChanカルタ」をお届け！◆しおりん「バカが露呈する〜！」ちゃんちゃんこを着て、こたつを囲むももクロの4人。年明け最初の配信回は、正月らしい「まどろみトーク」からスタート。しかし、すっかりリラックスしている4人はもはやトークどころではない。佐々木彩夏に至っては、ほとんど横たわっている