瀬戸内地方は気圧の谷や寒気の影響で雲が広がり、雪や雨の降っているところがあります。8日夜もおおむね曇りで、岡山県北部では断続的に雪が降るでしょう。 9日の明け方まで雪の降るところがある見込みですが、その後は晴れの範囲が広がりそうです。朝の最低気温は岡山と津山でマイナス3度、高松で0度でしょう。大幅に気温が低くなります。日中の最高気温は岡山と高松で10度、津山で8度の予想です。日中は8日よりやや高い気温にな