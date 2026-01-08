ファーストリテイリングがこの日の取引終了後、２６年８月期の連結業績予想について、売上高を３兆７５００億円から３兆８０００億円（前期比１１．７％増）へ、営業利益を６１００億円から６５００億円（同１５．２％増）へ、純利益を４３５０億円から４５００億円（同３．９％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２６０円の年５２０円から中間・期末各２７０円の５４０円（前期５００円）に上方修正した。