2025Ç¯10·î¡¢¥Û¥¢¥«¥ì¥¤CC¤Ç·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ð¤Ê¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¤ï¤º¤«°ìÂÇ¡¢¤½¤Î¿¼Ê¥ ½éÆü¤ò1¥¢¥ó¥Àー59°Ì¥¿¥¤¤È¡¢ÀÅ¤«¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç½ª¤¨¤¿½ÂÌî¡£¤·¤«¤·ÆóÆüÌÜ¡¢½øÈ×¤Î6ÈÖ¤Ç¥Ü¥®ー¡¢Â³¤¯7ÈÖ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®ー¤òÃ¡¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¼êÄË¤¤¼ºÂ®¡£¤½¤Î¸å¡¢·üÌ¿¤Î´¬¤­ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤êÆó¤Ä¤Î¥Ðー¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤â¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï¡Ö73¡×¡£ÄÌ»»¥¤ー¥Ö¥ó