コンパクトワゴンの合理性×SUVの楽しさ凛々しくスポーティにキャラクターを刷新スズキのX Bee（クロスビー）が新世代に移行した。クロスビーはワゴンとSUVを融合した新ジャンルカーとして2017年12月にデビュー。アイコニックなデザインと優れたユーティリティで独自のポジションを構築しているオンリーワンモデルである。新型は、“かっこいいスポーティ”をキーワードに全面進化。基本骨格はそのままに、スタイリング／快適