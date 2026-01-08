8日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6791枚だった。うちプットの出来高が4393枚と、コールの2398枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の272枚（20円高175円）。コールの出来高トップは5万9000円の206枚（28円安23円）だった。 コールプット 出来高