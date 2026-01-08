8日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は523枚だった。うちプットの出来高が446枚と、コールの77枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の152枚（50円高370円）。コールの出来高トップは5万7000円の30枚（320円）だった。 コールプット 出来高前日比