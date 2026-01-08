ファイターズの万波中正選手が8日(木)に千葉・鎌ヶ谷スタジアムで自主トレを公開しました。昨季は2年ぶりに20本塁打を放つも、打率が.229と思うような数字を残すことができず万波選手は「去年は自分の力不足を感じて、それで優勝を逃した思いが強い。」オフシーズンは昨季途中から一軍に合流した横尾俊建打撃コーチから教わった打撃フォームの形を参考に取り組んできました。今季に向けては「2月1日に関係