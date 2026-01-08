6日（日本時間7日）、ブルズは河村勇輝とツーウェイ契約を結んだと発表した。昨年7月にも両者はツーウェイ契約を締結したが、チームはシーズン開幕を目前に控えた10月に入り解除を決断。それ以来、無所属状態が続いていたが、この間に河村に何が起こっていたのか、7日（同8日）に米地元紙が伝えた。 ■再契約は既定路線 昨年10月、河村が直面した契約解除。当初は負傷によるコンディション不良と伝えら