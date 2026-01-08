ファイターズは8日(木)に千葉県・鎌ヶ谷スタジアムで新人合同自主トレ2日目が行われました。アップやキャッチボール、ノックなど初日と同じメニューをこなしました。育成ドラフト1位で江別市出身の常谷拓輝選手は「動作1つでも、明確な理由があってこの動きをしているということが肌で感じられて、レベルの高いところに来たと感じる。」常谷選手は生まれも育ちも北海道。初めての道外(千葉県)での生活に「この寒