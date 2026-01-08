2026年1月7日、香港メディア・香港01は、中国の裁判文書閲覧ネットワークに掲載されている文章の一部で、裁判官の氏名などが伏されていることが明らかになったと報じた。記事は南方都市報による報道を引用し、「中国裁判文書網」上の文書約2万件において、裁判官や裁判官助手、書記係などの氏名が「XXX」という形式で匿名処理されており、一部の文書では案件番号も曖昧に処理されていたと指摘。裁判官らの氏名が隠された文章は24〜