英経済紙フィナンシャル・タイムズは1月6日、「中国の人型ロボットが攻勢に出る」と題する記事を掲載し、「中国の人型ロボットは運動制御分野で大きなブレークスルーを遂げ、強い競争力を示している」と評価しました。記事は、「中国のあるロボット会社の最高経営責任者（CEO）が自社製人型ロボットに蹴られて倒れた動画が話題になっているが、これはまさに中国のロボット産業の過去1年間の飛躍的な発展を示しており、この分野は巨