アイドルグループ・乃木坂46の5期生・菅原咲月（20）、五百城茉央（20）、奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）、瀬戸口心月（20）が8日、東京・乃木神社で成人式を行い、艶やかな晴れ着姿を披露した。【全身ショット】綺麗すぎる…！華やかな振り袖を披露した菅原咲月＆五百城茉央らファンと報道陣が詰めかけた乃木神社の境内に、新成人メンバーの5人が登場。本殿内での祈祷を終えると、「乃木會館」にて囲み取材に応じた