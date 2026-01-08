「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が8日、TikTokを更新し、自身が「2025年で一番感動した映画」である「栄光のバックホーム」の観客動員が100万人を突破したことについて喜びを語った。西村社長は「僕が2025年で一番感動した映画が、100万人を突破したと知って昨日本当に嬉しかった」と述べた。自身のTikTokで「人生を幸せに生きるためのヒント」を発信していると説明した上で、フォロワー