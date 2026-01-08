全日本バレーボール高等学校選手権大会は、8日、男子の準々決勝が行われ、鎮西は2-0で東山(京都)に敗れ、ベスト4進出はなりませんでした。 全国高校総体(インターハイ)、国民スポーツ大会との高校3冠を目指した大会でしたが、ベスト8で去ることになりました。 ＜関連記事＞▼【速報】春の高校バレー女子の熊本信愛は準々決勝で敗退