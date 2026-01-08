乃木坂46が8日、東京・乃木神社で、恒例の成人式を行った。今年参加したのは、グループの副キャプテン菅原咲月（20）、五百城茉央（いおき・まお＝20）、奥田いろは（20）、愛宕心響（ここね＝20）、瀬戸口心月（みつき＝20）の5人。「寒色系で迷っていて、これまでの先輩方の振り袖を見てこういうのがいいな」と紺色の振り袖に銀色の帯を合わせて登場した五百城は、絵馬に「無邪気な心をいつまでも」と書いた。理由を「大人になる