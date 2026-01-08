乃木坂46の五百城茉央（20）、菅原咲月（20）、愛宕心響（20）、瀬戸口心月（20）、奥田いろは（20）が8日、東京・赤坂の乃木神社で乃木坂成人式を行った。五百城は落ち着いた紺、菅原は鮮やかな赤、愛宕はかわいらしいピンク、瀬戸口はシックな黒、奥田は黒を取り入れたドレッシーな振り袖を身にまとった。20歳を迎えた5人は、午（うま）年に掛け合わせて「パカラッパカラッ世代」と自称。奥田は「全て“うま”くいきますよ