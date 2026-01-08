2026年の箱根駅伝で総合優勝を果たした青山学院大学が8日、優勝報告会を行い、原晋監督が愛犬について語りました。青山学院大学駅伝部の寮ではペットの犬を飼いだしたそうで、それについて問われると、「犬っていうのは癒やし効果をもたらしますね。寮内が明るくなったし、心が癒やされますし、原監督もカリカリしなくなってきたし」とコメント。奥さんが欲しいということで飼い始めたと明かし「名づけてマリモちゃんです。メスで