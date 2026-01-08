乃木坂46が8日、東京・乃木神社で、恒例の成人式を行った。今年参加したのは、グループの副キャプテン菅原咲月（20）、五百城茉央（いおき・まお＝20）、奥田いろは（20）、愛宕心響（ここね＝20）、瀬戸口心月（みつき＝20）の5人。それぞれ思いを込めて選んだ華やかな晴れ着姿で登場した。成人の抱負を聞かれると、菅原は「1つ1つの言葉の重みを理解して、誰かに伝えられるような大人になりたいです」と決意を語った。6期生の愛