巨人・大勢投手（２６）が８日、ジャイアンツ球場で自主トレを公開した。トレーニングやキャッチボールで汗を流した右腕は「昨シーズンは上体で投げてしまって、本質的な部分を見失っていたので、そこを見直す時間にしています」と投球フォームの原点回帰を今オフのテーマに掲げている。３月に開幕するＷＢＣに向けて例年より早いペースで調整中だが、「前回大会に出た年（２０２３年）にけがをしてチームに迷惑かけてるんで、