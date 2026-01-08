ISSから撮影された、軌道上の日の出（直接関係はありません） Image: NASA 2025年2月17日の記事を編集して再掲載しています。ときどき忘れそうになる、地球の神秘。地球の内核といえば、マントルよりさらに深いところにある、地球のコアの部分のことですよね。地表から深さ約5000km以下の位置にある球体で、固体の鉄とニッケルでできています。大きさは月と同じくらい。液体の鉄とニッケルか