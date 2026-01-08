サムスン電子は、アメリカ・ラスベガスで2026年1月6日から9日まで開催されている世界最大級のテックイベント「CES 2026」で、AI冷蔵庫「Family Hub（ファミリーハブ）」の新モデルを発表しました。 ↑同社の生活家電製品の展示ブースの様子。 同社は、AI冷蔵庫ファミリーハブのほか、ダブルウォールオーブン、5ドアオートビューフレンチドア冷蔵庫、ワインセラーなどのキッチン家電に強化されたAI Visionを搭載。特に、AI冷