毎日が戦争のような兄妹ゲンカ。「近寄らないで！」と叫ぶ娘に頭を抱える私でしたが、兄がインフルエンザで倒れた日、事態は一変。騒がしい日々の裏で密かに育っていた、相手を思いやる純粋な心と、家族の絆を再確認した物語です。 「接近禁止命令」を出したいくらいの毎日 「もう、あっち行ってよ！ にいになんて大っ嫌い！！」 我が家の日常は、今日もこの絶叫で幕を開けます。おもちゃの取り合い、チャンネル争い、すれ違い