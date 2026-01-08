ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、人気キャラクター「ガチャピン・ムック」と初めてコラボレーションしたアイテムを、公式ECサイト「STRIPE CLUB」で1月8日（木）から、全国の店舗で1月9日（金）から発売する。Maison de FLEUR「ガチャピン・ムック」コレクション発売今回はブランドならではの柔らかなカラーとデザインで、2人をモチーフにしたバッグやポーチのほか、うさぎモチーフやブラ