女優サラ・ジェシカ・パーカーが、「セックス・アンド・ザ・シティ」のキャリー・ブラッドショー役を再び演じるつもりであることを示唆した。同人気シリーズで主役のキャリーを演じてきたが、昨年に続編「AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章」がシーズン３で終了を迎えていた。 【写真】サラと交際していた大物俳優破局理由も明かしていた サラはその役