JR四国と香川県警の共同訓練JR高松駅 8日、高松市で現場の映像を送る110番通報の訓練がJR高松駅で行われました。 あなぶきアリーナ香川の開業で高松駅の利用者が増える中、JR四国と香川県警が共同で行った訓練には、駅員や警察官ら約30人が参加しました。 駅の構内で刃物を持って不審な動きをする男について、駅員が110番通報しました。 電話で通報した後は、全国で導入されている「110番映像通報シ