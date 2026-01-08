乃木坂４６の五百城茉央（いおき・まお）が８日、東京・港区の乃木神社で行われたグループの成人式に出席した。青色の振り袖姿で登場し、二十歳（はたち）の誓いとして絵馬に「無邪気な心をいつまでも」と一筆。「大人になると『しっかりしなくちゃ』とか思ったりするんですけど、素直な心とかまっすぐな心を忘れずにいたいなという思いで書いた。無邪気な２０２６年にしようと思います」とはにかんだ。晴れの日に明るい笑顔