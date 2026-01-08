乃木坂４６の五百城茉央、菅原咲月、奥田いろは、瀬戸口心月、愛宕心響（ここね）が９日、東京・港区の乃木神社で同グループ恒例の成人式を行った。今年二十歳（はたち）を迎える５人は緊張感を漂わせながら登場。ゆっくりと歩を進め、境内へ入ると、本殿で祈祷（きとう）を受けた。注目の晴れ着は、五百城が紺、菅原が赤、愛宕がピンク、奥田と瀬戸口は黒と華やかな振り袖。絵馬には二十歳の意気込みをしたため、５期生の五