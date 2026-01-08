同僚と一緒にアマゾンの美心集団のページを確認する唐和霞さん（手前）。（２０２５年１２月１８日撮影、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶1月8日】中国の2025年上半期（1〜6月）の越境電子商取引（EC）貿易額は前年同期比10.3％増の1兆3700億元（1元＝約22円）に上った。越境ECの急速な発展に伴い、関連人材の需要も急増している。昨年、人力資源・社会保障部が発表した17の新職業の中には「越境EC運営管理士」という職業が