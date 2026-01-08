乃木坂46の成人式が乃木神社で行われ、成人式に参加した5期生の菅原咲月さん、五百城茉央さん、奥田いろはさん、6期生の愛宕心響さん、瀬戸口心月さんが成人の抱負を語りました。 【写真を見る】【 乃木坂46 】菅原咲月、五百城茉央、奥田いろは、愛宕心響、瀬戸口心月が乃木神社で成人式ご祈祷を終え、菅原さんは‟みんな緊張していて「楽しもうね」って話しました。素敵な思い出になりました”とホッとした様子。