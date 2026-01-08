最大震度6強を観測した青森県・東方沖地震の発生から1か月。復興はまだ道半ばです。先月8日の地震で震度6強を観測した青森県八戸市では、雪が吹きすさぶなか、被災1か月を迎えました。県のまとめでは、けが人は32人、建物被害は1922件にのぼっています。なかでも、糠塚地区の被害は深刻で、いまだに地割れは残っています。住民は復旧作業に追われ、廃棄する電化製品などの処分に悩まされています。被災した女性「正月用に使おうと