東京・新宿の「トー横」で合意の上で決闘し、当時30歳の男性に暴行を加え死亡させたとして、26歳無職の男が決闘の疑いなどで警視庁に逮捕されました。傷害致死と決闘の疑いで逮捕されたのは、千葉県八千代市の無職・浅利風月容疑者（26）です。浅利容疑者は去年9月、知人のモンゴル国籍の男（40代）と共謀し、新宿区歌舞伎町の「トー横」で当時30歳の男性と決闘することに合意し、殴る蹴るなどの暴行を加え、死亡させた疑いがもた