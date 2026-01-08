茨城県つくば市が委託している産後ケア施設で、生後4か月の男の子が一時、意識不明になっていたことがわかりました。市は「第三者委員会」を設置して原因究明にあたる方針です。つくば市によりますと、去年11月、市が委託した産後ケア施設で生後4か月の男の子が一時、意識不明になり、病院に搬送されたということです。男の子は市内に住んでいて、当時、母親と一緒に産後ケアを受けていました。その後、男の子の意識は回復したもの